إتلاف أطنان 'البيض التالف' في كربلاء

أعلنت وزراة الصحة، الجمعة، عن ضبط وإتلاف ( 10 ) أطنان من مادة بيض المائدة منتهي الصلاحية مخزونة في احد محال بيع الجملة في اسواق كربلاء.
وأضاف مدير شعبة الرقابة الصحية في قطاع الحر للرعاية الصحية الاولية في كربلاء الدكتور أحمد ساجت العبودي، بحسب البيان إن "المادة كانت مخزونة في محل لبيع الجملة وبعيدا عن أنظار الرقابة الصحية".
وبين، " قمنا بحجز الكمية ومصادرتها حيث كانت التغيرات الفيزياوية الحسية ظاهرة على الكمية المضبوطة، بسبب إنتهاء المادة وخزنها في بيئة غير مُلائمة، حينها تم غلق المخزن ومن ثم إتلاف المادة المصادرة في آليات ( كابسات ) بلدية القضاء تمهيداَ لنقلها الى مناطق الطمر الصحي، وفق محضر رسمي بموجب نظام الأغذية رقم ( 4 ) لسنة 2011 وحسب قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981، وبحضور صاحب العلاقة".
ودعا العبودي، المواطنين الى "ضرورة التأكد من صلاحية المواد الغذائية قبل شرائها والإبلاغ عن المخالفين إلى شعبة الرقابة الصحية حفاظاً على الصحة العامة".
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