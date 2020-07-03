قتل ٤ اشخاص وحرق منازل بنزاع عشائري في ذي قار

افاد مصدر امني، الجمعة، بمقتل ٤ اشخاص وحرق عدد من المنازل بنزاع عشائري في ذي قار. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 إن "٤ اشخاص قتلوا وتم احراق عدد من المنازل نتيجة نزاع عشائري في قضاء الشطرة في محافظة ذي قار".

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