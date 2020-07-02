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قوة من الحشد تصد تعرضا في تل الذهب

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افاد مصدر امني، الخميس، بأن قوة من الحشد صدت تعرضا في تل الذهب.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة من اللواء 41 بالحشد صدت تعرضا لعناصر داعش على منطقة تل الذهب في ناحية يثرب والتابعة لقضاء بلد جنوب مدينة سامراء".

 

واضاف ان "ذلك لم يوقع اية خسائر بشرية".

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