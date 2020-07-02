الخدمات النيابية: هنالك تراجع واضح على المستوى الخدمي في المحافظات

اعتبرت لجنة الخدمات النيابية، الخميس، أن هنالك تراجعا واضحا على المستوى الخدمي في المحافظات.

وقالت اللجنة بحسب وكالة الانباء العراقية، إنه "سيتم قريبا إجراء جولات ميدانية في المحافظات لتقييم مستوى الخدمات". وأضافت أن "هنالك تراجعا واضحا على المستوى الخدمي في المحافظات"، مشيرة الى أنها "وجهت كتباً رسمية للمحافظين للاستعلام عن المشاريع المتلكئة".

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