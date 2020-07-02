نوري الدليمي يعلن سحب ترشيحه لرئاسة ديوان الوقف السني

اعلن المرشح لرئاسة ديوان الوقف السني نوري صباح الدليمي، الخميس، سحب ترشيحه لشغل المنصب. وقال الدليمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "السادة الأفاضل من النخب السياسية والاجتماعية وفي المجمع الفقهي العراقي المحترمون أتقدم لكم بداية بعظيم الشكر وخالص التقدير على ترشيحكم لنا لمنصب رئاسة ديوان الوقف السني، وهي شهادة نعتز بها وتقديراً لنا من حضراتكم يدفعنا لتقديم المزيد خدمة لديننا ووطننا وأبناء شعبنا".



وروضح، "حرصاً منا على تجنب أي باب يفتحه البعض قاصداً أو جاهلاً لزرع الخلاف والفتنة، فإنني أعلن انسحابي وكلي ثقة بالفعاليات السياسية والمجتمعية ومرجعيتنا الشرعية في المجمع الفقهي بالتعاون المشترك مع رئيس ديوان الوقف السني المقبل؛ لتحقيق الرؤيتان المرحلية والمستقبلية للوقف".

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