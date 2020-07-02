سعر سلة نفط أوبك يتجاوز 40 دولاراً

وبلغ سعر السلة 42.66 دولار للبرميل في أول تموز، بما يزيد نحو 12 بالمئة مقارنة مع اليوم السابق، وهو أيضا أعلى مستوى منذ الثالث من آذار، بحسب الأرقام.

وترجع الزيادة، التي جاءت رغم مكاسب أكثر تواضعا للفترة ذاتها في العقود الآجلة لبرنت، إلى ارتفاع أسعار البيع الرسمية للعديد من المنتجين في المنظمة مثل السعودية والكويت والإمارات والعراق والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع الشهر، حسبما ذكره مصدران في أوبك.