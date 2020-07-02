



وقرر الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الماضي، إعادة فتح حدوده اعتبارا من أمس الأربعاء أمام المسافرين القادمين من "الجزائر وأستراليا وكندا وجورجيا واليابان ومونتينيغرو والمغرب ونيوزيلندا ورواندا وصربيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس وأوروغواي". واستثنت ألمانيا إضافة إلى المغرب والجزائر، كلا من صربيا ورواندا، فيما أقرت أنها ستعامل الصين بالمثل، معتمدة في قراراها على تصنيف معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية وغير المعدية لهذه الدول كمناطق خطر بسبب جائحة كورونا وقرر الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الماضي، إعادة فتح حدوده اعتبارا من أمس الأربعاء أمام المسافرين القادمين من "الجزائر وأستراليا وكندا وجورجيا واليابان ومونتينيغرو والمغرب ونيوزيلندا ورواندا وصربيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس وأوروغواي". وأعلن وزير الداخلية الألماني هورست زي هوف، أن "القائمة ستتم مراجعتها كل أسبوعين". واستثنيت من اللائحة الأوروبية، الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا جراء الوباء.



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كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. المانيا تمنع جنسيتين عربيتين من دخول اراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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