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الصحة العالمية تكشف حقيقة إصابات كورونا الكثيرة في القارة السمراء

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استبعدت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا ماتشيديسو مويتي، أن تكون أعداد الإصابات غير المكتشفة بفيروس في القارة السمراء كثيرة.
وقالت مويتي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "نعتقد أن هناك بعض التهويل لعدد الحالات" مضيفة أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع الدول الإفريقية لتحسين إجراءات التتبع الوبائي.

وأكدت وجود وفيات ناجمة عن الفيروس لم يتم الإبلاغ عنها.


وحسب إحصائية أعدتها وكالة "رويترز" استنادا إلى معلومات تقدمها الحكومات وبيانات منظمة الصحة، سجلت القارة الإفريقية 416 ألفا و63 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و10297 وفاة و196 ألفا و944 حالة شفاء.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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