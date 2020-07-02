



وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل على تحقيق هدف آخر هو إجراء مليون اختبار سريع للكشف عن كورونا يوميا بحلول شهر سبتمبر، من أجل السماح بإعادة فتح المدارس وإطلاق الفعاليات وأوضح كولينز في حديثه أمام لجنة بمجلس الشيوخ أنه واثق من أن برنامج تسريع إنتاج اللقاح الذي أطلقته إدارة الرئيس ترامب سيحقق أهدافه المرجوة، كما أعرب عن ثقته بالتوصل إلى إنتاج 300 مليون جرعة من لقاح كورونا في بدايات سنة 2021.وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل على تحقيق هدف آخر هو إجراء مليون اختبار سريع للكشف عن كورونا يوميا بحلول شهر سبتمبر، من أجل السماح بإعادة فتح المدارس وإطلاق الفعاليات الرياضية

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كانت هذه تفاصيل خبر معاهد أمريكية: متفائلون بتحقيق هدف إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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