دياب: هناك جهات محلية وخارجية تعمل على محاصرة اللبنانيين

قال رئيس وزراء لبنان حسان دياب، في جلسة حكومية اليوم الخميس، إن هناك جهات محلية وخارجية عملت وتعمل على محاصرة اللبنانيين وإدخال لبنان في صراعات المنطقة.
وأضاف دياب قائلا: "سكتنا كثيرا عن ممارسات دبلوماسية فيها خروقات كبيرة للأعراف الدولية حرصا على الصداقات والعلاقات، لكن هذا السلوك تجاوز كل مألوف في العلاقات الأخوية والدبلوماسية".
وكانت السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، قالت في وقت سابق إنه تم طي صفحة الضجة التي أثارها حكم قضائي لبناني بمنع وسائل الإعلام من إجراء مقابلات معها إثر تصريحات انتقدت فيها "حزب الله".
وعقب استدعاء وزير الخارجية في الحكومة اللبنانية شيا إلى مقر الوزارة يوم الاثنين الماضي، صرحت السفيرة: "لقد طوينا الصفحة على القرار المؤسف الذي أرى فيه صرفا للأنظار وذلك حتى يمكننا جميعا التركيز على الأزمة الحقيقية المتمثلة بتدهور الوضع الاقتصادي في لبنان".
وشهدت الليرة اللبنانية تدهورا غير مسبوق في سعرها خلال الأشهر الأخيرة على وقع الاحتجاجات المطلبية، في وقت تسعى الحكومة إلى إتمام التفاوض مع صندوق النقد الدولي وفق خطتها الإنقاذية، من أجل الحصول على حزمة من المساعدات تنتشل لبنان من الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي يعيشها.
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