بحريني وتونسي يعززان كتيبة القيثارة في الميركاتو الصيفي

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2020-07-02 | 17:02
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اقترب نادي الشرطة الرياضي، من التعاقد مع محترفين، أحدهما بحريني والأخر تونسي، لتعزيز صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال مصدر في الهيئة الإدارية لنادي الشرطة في حديث للسومرية نيوز، إن "نادي الشرطة اقترب من حسم صفقة التعاقد مع لاعب منتخب البحرين سيد ضياء سيد سعيد من صفوف الرافع البحريني".
وأضاف ان "إدارة النادي اقتربت ايضاً من التعاقد مع المحترف التونسي فهمي قاسم، قادماً من صفوف نادي العروبة السعودي".
يذكر ان سيد ضياء يلعب في مركز الجناح الأيمن، فيما يلعب فهمي قاسم في مركز الهجوم.
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