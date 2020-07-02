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بحريني وتونسي يعززان كتيبة القيثارة في الميركاتو الصيفي

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2020-07-02 | 17:02

بحريني وتونسي يعززان كتيبة القيثارة في الميركاتو الصيفي

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اقترب نادي الشرطة الرياضي، من التعاقد مع محترفين، أحدهما بحريني والأخر تونسي، لتعزيز صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية الجارية.
ويشهد نادي الشرطة ثورة تغيير في صفوف لاعبيه مع قدوم المدرب عبد الغني شهد، حيث شهد النادي هجرة لعدد كبير من اللاعبين بالإضافة الى استقطاب لاعبين شباب جدد بدلاً عنهم.

وقال مصدر في الهيئة الإدارية لنادي الشرطة في حديث للسومرية نيوز، إن "نادي الشرطة اقترب من حسم صفقة التعاقد مع لاعب منتخب البحرين سيد ضياء سيد سعيد من صفوف الرافع البحريني".


وأضاف ان "إدارة النادي اقتربت ايضاً من التعاقد مع المحترف التونسي فهمي قاسم، قادماً من صفوف نادي العروبة السعودي".

يذكر ان سيد ضياء يلعب في مركز الجناح الأيمن، فيما يلعب فهمي قاسم في مركز الهجوم.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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