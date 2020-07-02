التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بكورونا في الرصافة



تنشر الخليج 365، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفايروس كورونا في الرصافة ببغداد وعددها 445 اصابة.

واعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 2184 اصابة جديدة بكورونا في العراق، مؤكدة شفاء 1645 مصاباً من الفايروس. Advertisements وأدناه تفاصيل الاصابات: • قطاع المدائن 35 حالة

• قطاع البلديات الثاني 10 حالات

• قطاع الرصافة 4 حالات

- 396 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية بواقع:

• مدينة الصدر 195 حالة ضمن محلات 522, 524, 506, 523, 527, 568, 565, 513, 519, 544, 561, 529, 531, 541, 520, 533, 555, 548, 571, قطاعات 26, 13, 5, 16, 23, 19, 33, 79, 2, صفر, 41

• حي اكد حالة واحدة محلة 750

• شارع فلسطين 9 حالات محلات 505, 510, 503, 506, 508

• المعامل حالة واحدة قرب خزان الماء

• الكرخ الطوبجي حالتين محلة 412و408

• شارع الصناعة حالة واحدة

• الشعب 31 حالة محلات 336, 331, 325, 359, 325, 357, 333, 345, 365, حي البساتين, البنوك

• الامين 11 حالة محلات 751, 733, 728, سكينة

• المدائن 11 حالة في الوردية والزراعي والجمعية وجسر ديالى وقرية عشتار

• السعدون حالة واحدة محلة 101

• المجمع النفطي حالة واحدة

• حي الزهراء 4 حالات 758, 754,

• الزعفرانية 15 حالة محلات 958, 954, 960, 966

• التاجي حالة واحدة

• الغدير حالة واحدة

• العبيدي 8 حالات محلات 752, 768, 766, حي الرئاسة

• النعيرية حالتان محلة 711

• الرشاد حالتان 771

• حي البتول حالتين محلة 778و781

• الكرادة 13 حالة محلات 902, 919, 901, قرب مطعم زرزور

• الشماعية حالة واحدة

• الكرخ المنصور حالة واحدة محلة 605

• الطالبية 3 حالات محلة 321

• الكرخ الشعلة حالة واحدة

• بغداد الجديدة 13 حالة محلات 706, 725, 711, 703, 714, 735,

• الكرخ ابو دشير حالة واحدة

• المشتل حالتين محلة 729

• الكفاح حالة واحدة محلة 109

• حي النصر 6 حالات محلة 773

• الكرخ حي الجهاد حالة واحدة محلة 995

• شيخ عمر حالة واحدة محلة 136

• البلديات 18 حالة محلات 734, 746, 732, قرب افران العسل, شارع 30, قرب مبنى الامن العامة

• الفضيلية حالة واحدة

• الكرخ البياع حالة واحدة محلة 873

• زيونة 6 حالات محلات 712, 706, 707

• الباوية 3 حالات محلة 796, الشارع العريض,

• الكرخ الدورة 3 حالات محلة 846و 834

• كريعات حالة واحدة محلة 336

• حي تونس حالتان محلة 330

• الحسينية 7 حالات محلة 215

• ام الكبر والغزلان 4 حالات شارع النضال حالتان محلة 101

• الاعظمية 5 حالات محلة 302و314, الكسرة , سبع ابكار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بكورونا في الرصافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.