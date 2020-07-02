منها القهوة.. أطعمة ومشروبات تفسد مفعول الأدوية

نشر الاختصاصي في أمراض الجهاز التنفسي الدكتور علي الزيدي، قائمة بأبرز الأطعمة تعارضا مع تناول الدواء وشملت:
الموز
تجنب تناول الموز عند اخذ أدوية الضغط (كابتوبريل ،مثبطات ACEأو الإنجيوتنسين) لأن الموز يحتوي نسبة عالية من البوتاسيوم والأكثار من هذه الأطعمة يزيد نسبة البوتاسيوم في الدم فيسبب اضطرابات قلبية.
الليمون
تجنب الليمون إذا كنت تأخذ أدوية السعال التي تحوي الديكستروميثوفان، حيث أن الليمون يفسد تلك الأدوية وربما يؤدي آثار جانبية مثل الهلوسة أو النعاس.
القهوة
تجنب شرب القهوة إذا كنت تأخذ موسعات الشعب الهوائية لمرضى الربو قد تترتب عن هذه الأدوية آثار جانبية مثل زيادة الخفقان والعصبية وهي أعراض تزداد بشدة مع تناول القهوة .
الخضر الورقية
تجنب الخضروات الورقية إذا كنت تأخذ مضادات تخثر فعند أخذ أدوية مضادة للتخثر مثل الوافارين قد تؤدي إلى تجلط الدم نظرا لاحتوائها على نسب عالية من فيتامينK.
الحليب
تجنب الحليب إذا كنت تأخذ المضادات الحيوية، لأن أدوية سيبروفلوكساسين والتتراسيكلين يجب أن تؤخذ مع كوب من الماء قبل ساعة من وجبة الطعام او بعد ساعتين من الأكل وشرب الحليب قد يفسد مفعولها.
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