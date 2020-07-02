رسمياً.. ريال مدريد يعلن انتقال لاعبه المغربي الى انتر ميلان

رياضة 2020-07-02 | 16:02 2,031 مشاهدة Advertisements

اعلن نادي ريال مدريد الاسباني، انتقال لاعبه المغربي اشرف حكيمي الى صفوف انتر ميلان الإيطالي. وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أن "ريال مدريد اتفق مع انتر ميلان على نقل أشرف حكيمي". وأضاف ان "النادي يريد أن يشكر أشرف على كل هذه السنوات من التفاني والاحتراف والسلوك المثالي منذ قدومه إلى أكاديميتنا في عام 2006 ويتمنى له حظاً طيباً في مرحلته الجديدة".



ولم يكشف النادي "الملكي" عن قيمة الصفقة. ولم يكشف النادي "الملكي" عن قيمة الصفقة. بينما أفاد الموقع الرسمي لنادي إنتر ميلان بأن عقد حكيمي مع الفريق الإيطالي سيكون حتى حزيران 2025.

ولعب حكيمي معاراً في صفوف دورتموند لموسمي 2018/ 2019 و2019/ 2020. ولعب حكيمي معاراً في صفوف دورتموند لموسمي 2018/ 2019 و2019/ 2020. المحرر: محمد خليل

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