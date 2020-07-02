



واضاف اللامي، "تواصلنا مع اغلبهم (الصحفين المصابين) ووفرنا لبعضهم أجهزة التنفس والأوكسجين والأدوية والاحتياجات التي تمكنهم من العودة سالمين"، مقدما شكره الى "مدراء الصحة للتعاون في عموم العراق". وقال اللامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اكثر من عشرين صحفيا في بغداد والمحافظات تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا ‬"، مشيرا الى أن "هناك من ما زال يُعالج خلال الحجر في منزله او في المشفى".واضاف اللامي، "تواصلنا مع اغلبهم (الصحفين المصابين) ووفرنا لبعضهم أجهزة التنفس والأوكسجين والأدوية والاحتياجات التي تمكنهم من العودة سالمين"، مقدما شكره الى "مدراء الصحة للتعاون في عموم العراق".

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كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الصحفيين تعلن شفاء 20 صحفيا من المصابين بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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