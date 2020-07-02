نائب يدعو الكاظمي إلى إلغاء صندوق إعمار المناطق المحررة

وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، "ندعو رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لإلغاء صندوق اعمار المناطق المحررة وتحويل مبالغه إلى جميع المحافظات بحسب الحاجة لاعمار وإدامة البنى التحتية في جميع المحافظات".



وأضاف، أن "هناك شبهات فساد في عمل الصندوق وانتقائية في انفاق المبالغ لمحافظات محددة على حساب البقية ما جعل الصندوق يفقد الغاية الحقيقية التي تأسس من أجلها".

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