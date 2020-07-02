هذه الألوان صيحة موسم 2020... أدخليها الى إطلالتك (صور)

تعتبر ألوان الباستيل من الاصفر إلى الأخضر والأزرق فالوردي من ابرز صيحات موسم ربيع وصيف 2020. فإذا أردت أن تجعليه عنواناً عريضاً لإطلالتك المميزة، ندعوك إلى أن تتبعي بعض النصائح المفيدة.

1. أضيفي الاكسسوارات. وخصوصاً إذا كنت لا تجدين ملابس بألوان الباستيل تناسب أسلوبك وشخصيتك وقوامك. وفي هذه الحالة اختاري مثلاً حقيبة باللون الأخضر أو نظارات أو جوراب بلون الزنبق الابيض.

2. اعتمدي لوك كاملاً من الباستيل. ولهذا يمكن مثلاً أن تنسقي سترة مع سروال باللون نفسه، ومن الافضل أن يحل السروال القصير محل ذلك الطويل. وهكذا يمكنك أن تعتمدي الاسلوب البوهيمي أو الرومنسي.

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3. للمرأة المغامرة... اختاري لوك بألون باستيل مختلفة. وهكذا تحصلين على إطلالة جريئة وتتمكنين من اثبات حضورك في كل الاماكن التي تذهبين اليها. اذاً تحلي بالثقة بنفسك وكوني أنت، كما تشائين أن تكوني ولا تترددي في جعل أسلوبك يلفت كل الانظار ويتحول الى مثال تحتذيه الكثيرات. ولهذا اجعلي الباستيل يلون خزانتك الجميلة والأنيقة هذا الصيف.