هذه الألوان صيحة موسم 2020... أدخليها الى إطلالتك (صور)

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1. أضيفي الاكسسوارات. وخصوصاً إذا كنت لا تجدين ملابس بألوان الباستيل تناسب أسلوبك وشخصيتك وقوامك. وفي هذه الحالة اختاري مثلاً حقيبة باللون الأخضر أو نظارات أو جوراب بلون الزنبق الابيض.
2. اعتمدي لوك كاملاً من الباستيل. ولهذا يمكن مثلاً أن تنسقي سترة مع سروال باللون نفسه، ومن الافضل أن يحل السروال القصير محل ذلك الطويل. وهكذا يمكنك أن تعتمدي الاسلوب البوهيمي أو الرومنسي.
3. للمرأة المغامرة... اختاري لوك بألون باستيل مختلفة. وهكذا تحصلين على إطلالة جريئة وتتمكنين من اثبات حضورك في كل الاماكن التي تذهبين اليها. اذاً تحلي بالثقة بنفسك وكوني أنت، كما تشائين أن تكوني ولا تترددي في جعل أسلوبك يلفت كل الانظار ويتحول الى مثال تحتذيه الكثيرات. ولهذا اجعلي الباستيل يلون خزانتك الجميلة والأنيقة هذا الصيف.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.