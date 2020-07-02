النزاهة: ضبط مخالفات مالية في تربية ديالى

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفذتها في تربية محافظة ديالى، مُبيِّنةً أنها تمكَّنت من ضبط مستندات صرف مبالغ ماليَّةٍ تُسُلِّمَت بطريقةٍ مُخالفةٍ للقانون.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة، أشارت إلى "تمكُّن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة من ضبط أصل مستندات صرف مبالغ ماليَّةٍ عائدةٍ لأحد المقاولين"، مُوضحةً أنَّ "تحرِّياتها قادت إلى تسلُّم الصك الخاصِّ بتلك المبالغ من قبل المدير العامِّ لتربية المحافظة شخصياً وبطريقةٍ مُخالفةٍ للقانون".

وتابعت الدائرة ان "ملاكات المكتب نظَّمت محضر ضبطٍ أصولياً بالمُبرزات المضبوطة، وعرضه على السيِّد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ بغية اتِّـخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة".