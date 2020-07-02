عادة يومية بسيطة كفيلة بإنقاص وزنكم... جرّبوها

ومن هذه الحيل تنظيف الأسنان مباشرة بعد الانتهاء من تناول وجبة صحية. فهذا يؤثر بشكل كبير على الرغبة في استهلاك المزيد من الطعام. والسبب أن الجسم يرسل في هذه الحالة إشارة إلى الدماغ تفيد بأن وقت الاكل انتهى.كذلك يمكن هذه العادة أن تمنع "اللقمشة" في الفترة الفاصلة بين الوجبات والتي تعتبر من أبرز الاسباب المؤدية إلى زيادة الوزن.

كذلك يمكن اعتماد حيل أخرى ومنها تلك التي أشارت إليها دراسة أميركية وتفيد بأنه يمكن خسارة الوزن من خلال تدوين كل ما يتم تناوله على مفكرة خاصة. وهكذا يمكن مراجعة لائحة الطعام وحذف ما يمكن أن يسبب زيادة الوزن منها.

ومن المهم جداً شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف إلى ليترين من الماء يومياً لأن هذا يساعد على الشعور بالشبع ويحفز عمليتي الهضم والأيض.