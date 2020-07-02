كذلك يمكن هذه العادة أن تمنع "اللقمشة" في الفترة الفاصلة بين الوجبات والتي تعتبر من أبرز الاسباب المؤدية إلى زيادة الوزن.
كذلك يمكن اعتماد حيل أخرى ومنها تلك التي أشارت إليها دراسة أميركية وتفيد بأنه يمكن خسارة الوزن من خلال تدوين كل ما يتم تناوله على مفكرة خاصة. وهكذا يمكن مراجعة لائحة الطعام وحذف ما يمكن أن يسبب زيادة الوزن منها.
ومن المهم جداً شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف إلى ليترين من الماء يومياً لأن هذا يساعد على الشعور بالشبع ويحفز عمليتي الهضم والأيض.
كانت هذه تفاصيل خبر عادة يومية بسيطة كفيلة بإنقاص وزنكم... جرّبوها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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