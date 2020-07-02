رفضت الادارة المحلية لقضاء الحسينة استلام هذا المشروع. واشارت الى تقديم ملفه إلى هيئة النزاهة والقضاء من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المنفذين وإعادة الاموال التي خصصت لهذا المشروع المتلكئ.
لولا الفساد لكان العراق في حال أفضل بكثير مما هو عليه الآن... ولما شاهدنا مشروعا متلكئا يسرق امواله الفاسدون... فلا حل إلا بتفعيل القانون وفرض هيبة الدولة!
يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
لولا الفساد لكان العراق في حال أفضل بكثير مما هو عليه الآن... ولما شاهدنا مشروعا متلكئا يسرق امواله الفاسدون... فلا حل إلا بتفعيل القانون وفرض هيبة الدولة!
يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أهالي الحسينية يشكون من تلكّؤ مشاريع الكهرباء... فهل من يستجيب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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