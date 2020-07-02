بالفيديو: أهالي الحسينية يشكون من تلكّؤ مشاريع الكهرباء... فهل من يستجيب؟

رفضت الادارة المحلية لقضاء الحسينة استلام هذا المشروع. واشارت الى تقديم ملفه إلى هيئة النزاهة والقضاء من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المنفذين وإعادة الاموال التي خصصت لهذا المشروع المتلكئ.

لولا الفساد لكان العراق في حال أفضل بكثير مما هو عليه الآن... ولما شاهدنا مشروعا متلكئا يسرق امواله الفاسدون... فلا حل إلا بتفعيل القانون وفرض هيبة الدولة!



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