علاجات منزلية للتخلص من رائحة الفم الكريهة

نشر موقع "ستيب تو هيلث" الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن أهم أنواع النباتات التي من شأنها أن تساعدك على التخلّص من رائحة الفم الكريهة.







علاجات منزلية



وذكر الموقع أن أكثر من 90 بالمئة من حالات رائحة الفم الكريهة تنشأ في الفم. بعبارة أخرى، بسبب إهمال نظافة الأسنان، تتكاثر البكتيريا على اللسان واللثة والأسنان، مما يسبب هذه المشكلة. ومع ذلك، يمكن أن تكون رائحة الفم الكريهة ناتجة عن مشكلة صحية كامنة. وبحسب الموقع، إن رائحة الفم الكريهة يمكن أن تكون إشارة على بداية تكاثر البكتيريا في الفم أو حدوث تغيرات في تركيبة اللعاب أو أمراض كامنة. لحسن الحظ، يمكنك محاربة هذه المشاكل بشكل طبيعي باستخدام بعض العلاجات المنزلية، على الرغم من تعدد أنواع معاجين الأسنان وغسول الفم المخصصة لعلاج هذه الحالة.وذكر الموقع أن أكثر من 90 بالمئة من حالات رائحة الفم الكريهة تنشأ في الفم. بعبارة أخرى، بسبب إهمال نظافة الأسنان، تتكاثر البكتيريا على اللسان واللثة والأسنان، مما يسبب هذه المشكلة. ومع ذلك، يمكن أن تكون رائحة الفم الكريهة ناتجة عن مشكلة صحية كامنة. على سبيل المثال، تكون رائحة الفم الكريهة شائعة عند الأشخاص الذين يعانون من الارتجاع الحمضي ومشاكل في الجهاز الهضمي وأمراض الكبد. كما يتأثر مرضى السكري والفشل الكلوي من هذه المشكلة أيضا. في هذه الحالات، يصعب التخلص من هذه المشكلة، حتى باستخدام فرشاة الأسنان وغسول الفم. ومن أجل التحكم في هذه الحالة، يتعيّن عليك معالجة المشكلة الأساسية.

لهذا السبب، تساعد العلاجات المنزلية لرائحة الفم الكريهة على منع نمو البكتيريا وتقليل تراكم اللويحات السنية. لذلك، فهي تعدّ خيارا جيدا للتعامل مع هذه المشكلة. ومع ذلك، من المهم أن تواظب على استخدامها وتحافظ على نظافة فمك أيضا.



1. البقدونس





البقدونس يعتبر أحد العلاجات الأكثر شيوعا لرائحة الفم الكريهة في الطب التقليدي. البقدونس يعتبر أحد العلاجات الأكثر شيوعا لرائحة الفم الكريهة في الطب التقليدي. يحتوي هذا النبات على نكهة طازجة تساعد على التخلّص من الرائحة الكريهة التي تسببها بعض الأطعمة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الكلوروفيل في منع نمو البكتيريا ويحمي الأس الهيدروجيني الطبيعي للعاب. ومن أجل استخدام هذا العلاج، يكفي أن تأخذ بضع أوراق من البقدونس الطازجة وتمضغها بعد كل وجبة. وإن شئت، يمكنك تحضير شاي بالبقدونس واستخدامه كغسول للفم. 2. الشاي الأخضر



تشير الأبحاث إلى أن الشاي الأخضر يحتوي على خصائص تطهير وإزالة الروائح الكريهة التي تساعد على علاج رائحة الفم الكريهة. ويساعد شربه على مدار اليوم على الحفاظ على نفس منعش. ومن أجل تحضير الشاي الأخضر، اسكب ملعقتين من الشاي في نصف لتر من الماء المغلي، ثم دع الشراب ليبرد وقم بتصفيته بعد عشرة دقائق. وبعد ذلك، اسكب الشراب في زجاجة واشربها على مراحل على مدار اليوم. 3.الزعتر



أورد الموقع أن الزعتر يساعد على مكافحة تقرحات الفم والتهاباته، وكذلك يمنحك انتعاشا. لهذا السبب، يعتبر شاي الزعتر علاجا بديلا فعالا لمكافحة رائحة الفم الكريهة. في الواقع، يوصى به بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من خطر الإصابة بالعدوى، على غرار القرحة الجلدية. ونظرا لأن تركيبته تعزز الشفاء وتترك أنفاسك منعشة، يمكنك تحضير كوب من شاي الزعتر، وشرب رشفات من المشروب والغرغرة مرتين أو ثلاث مرات في اليوم. Advertisements 4.البولدو



أوضح الموقع أن أوراق شجرة البولدو تعتبر من أهم العلاجات المنزلية لرائحة الفم الكريهة، لأنها تساعد على مكافحة الأعراض المتعلقة بالجهاز الهضمي. في الحقيقة، يحفز هذا النبات المذهل العصارة الهضمية، كما يحسن صحة الكبد وعملية الهضم. يمكنك شرب منقوع أوراق شجرة البولدو بعد غليها في الماء لمدة خمس دقائق. وإن شئت، يمكنك استخدام المنقوع كغسول للفم بعد تنظيف أسنانك. ومن أجل الحصول على نتائج أفضل، اشربه بعد 30 دقيقة من كل وجبة. وتجدر الإشارة إلى أنه لا ينبغي للحوامل والمرضعات والأشخاص الذين يعانون من انسداد في القناة الصفراوية تناول البولدو. 5. الميرمية

