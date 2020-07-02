بالصور.. القوات الايرانية ترتكب مجزرة بحق قطيع اغنام وماعز في العراق

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ارتكبت القوات الايرانية مجزرة بحق قطيع اغنام وماعز عندما فتحت النيران صوب القطيع في حدود قضاء بشدر التابع لمحافظة السليمانية مما تسبب بنفوق عدد منها.
ونشرت وسائل اعلامية كردية صورا لناشطين تداولوها بمواقع التواصل الاجتماعي، واظهرت نفوق واصابة عدد من الاغنام والماعز ضمن مرتفعات جبل قنديل قالوا انها "جراء اطلاق النيران عليها من القوات الايرانية يوم امس الاربعاء".
واكد الناشطون ان "هذه هي المرة الثانية التي تفتح القوات الايرانية النيران على رعاة اغنام ومواشيهم في تلك المنطقة خلال اسبوع واحد".
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