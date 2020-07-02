حزب عمل يبارك تشكيل تحالف عراقيون

بارك حزب عمل بزعامة سليم الجبوري، الخميس، تشكيل "تحالف عراقيون" الذي يترأسه عمار الحكيم.
وقال الحزب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نأمل ان يسهم هذا التحالف في تعزيز استقرار الدولة وتجاوز المشاكل التي ألمت بالبلد".
وأكد حزب عمل ان "المصالح الوطنية العليا تقتضي من الجميع أخذ العبر من أخطاء السنوات الماضية والالتفات الى هموم الشعب بعيدا عن المكاسب الحزبية الضيقة"، معربا عن امله "لتحالف عراقيون التوفيق والنجاح خدمة للعراق وشعبه".
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