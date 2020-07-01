النائب الجنابي يشدد على ضرورة أخذ الدروس والعبر من الاجداد في ثورة العشرين

شدد النائب زياد الجنابي، الاربعاء، على ضرورة أخذ الدروس والعبر من الاجداد في ثورة العشرين، مبينا ان هذه الثورة العراقية الخالصة التي سطرت اروع صور التلاحم بين كافة أطياف المجتمع العراقي.
وقال الجنابي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "تمر علينا هذه الأيام ذكرى ثورة الحق . . . هذه الثورة العراقية الخالصة التي سطرت اروع صور التلاحم بين شيوخ العشائر العربية والقوى الوطنية وكافة أطياف المجتمع العراقي حيث تعلم الغاشم المحتل البريطاني من هو الشعب العراقي العظيم الذي لن يخنع للظلم والخنوع".
ولضلف ان "ثورة أجدادنا كانت نبراسا لما تبعها من ثورات وانتفاضات لابناء هذا الشعب الخالد الذي لا يقبل الضيم وقد بين الاحفاد الآن من خلال المظاهرات التي عمت العراق رفضا للفساد الذي استشرى في بلادنا الحبيبة بينت انه لافرق بين الاجداد والاحفاد ألا بتغير الوجوه والأسماء وأن الأخلاق والصفات العربية الأصيلة متجذرة في ابناء شعبي الحبيب الذي يثبت دوما انه ملهما للحرية ومشعلا للأحرار".
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