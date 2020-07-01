نقيب الفنانين: الفنان دعدوش يتمتع بحالة صحية جيدة

اكد نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، الاربعاء، ان الفنان احسان دعدوش يتمتع بحالة صحية جيدة. وقال جودي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الفنان احساس دعدوش يتمتع بحالة صحية جيدة ويرقد في احدى مستشفيات الكرخ". واضاف ان "ماروج بخصوص وفاته غير صحيح".ِ

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