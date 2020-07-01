أوباميانج يقود آرسنال لاكتساح نورويتش برباعية

رياضة 2020-07-01 | 21:37 538 مشاهدة Advertisements حقق فريق آرسنال، مساء اليوم الأربعاء، فوزًا على نظيره فريق نورويتش سيتي بأربعة أهداف دون رد في مباراة بالجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل بيير إيميريك أوباميانج الهدف الأول لصالح آرسنال في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول. وتمكن جرانيت تشاكا من مضاعفة تقدم آرسنال بتسجيله هدف في الدقيقة 37. وفي الدقيقة 67 عاد أوباميانج من جديد وسجل هدفه الثاني وثالث أهداف أصحاب الأرض.



وأنهى سيدريك سواريس رباعية آرسنال في الدقيقة 81. وأنهى سيدريك سواريس رباعية آرسنال في الدقيقة 81. بتلك النتيجة، ارتفع رصيد آرسنال إلى 46 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد نورويتش سيتي عند 21 نقطة في المركز العشرين والأخير.

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