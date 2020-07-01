أوباميانج يقود آرسنال لاكتساح نورويتش برباعية

2020-07-01 | 21:37
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وتمكن جرانيت تشاكا من مضاعفة تقدم آرسنال بتسجيله هدف في الدقيقة 37.
وفي الدقيقة 67 عاد أوباميانج من جديد وسجل هدفه الثاني وثالث أهداف أصحاب الأرض.
وأنهى سيدريك سواريس رباعية آرسنال في الدقيقة 81.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد آرسنال إلى 46 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد نورويتش سيتي عند 21 نقطة في المركز العشرين والأخير.
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