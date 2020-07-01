واشنطن تعلن عزمها تمديد حظر الأسلحة على إيران لفترة طويلة

وأضاف أن سلطات بلاده ستبذل ما في وسعها لضمان استمرار سريان الحظر، المقرر أن ينقضي أجله في أكتوبر.

وقال بومبيو للصحفيين: "الولايات المتحدة لها الحق بشكل لا لبس فيه ومن دون الحاجة لموافقة أي دولة أخرى، في ضمان أن يظل هذا الحظر على الأسلحة ساريا".



يذكر أن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أكد أمس الثلاثاء أن مشروع القرار الأمريكي حول تمديد حظر توريد الأسلحة لإيران "خيالي" وليست هناك أي فرص لتبنيه.

وجاء ذلك تعليقا على مشروع القرار الذي قدمته واشنطن حول تمديد الحظر على توريد الأسلحة لإيران بعد انقضاء سريانه في أكتوبر المقبل وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الخاص برفع العقوبات عن إيران تنفيذا للاتفاق حول برنامج طهران النووي الموقع في عام 2015.