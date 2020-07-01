الطيران المدني يؤكد استمرار تعليق الرحلات الجوية المنتظمة لغاية 15 تموز

أكدت سلطة الطيران المدني، الاربعاء، استمرار تعليق الرحلات الجوية المنتظمة لغاية 15 تموز الحالي.
وقالت السلطة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "تعليق الرحلات الجوية المنتظمة في البلاد مستمر لغاية الخامس عشر من تموز الجاري والذي يشمل الرحلات الداخلية والخارجية باستثناء رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والطائرات العابرة للاجواء العراقية والتي تستمر بشكل طبيعي في البلاد".
وأضافت أنها تعمل "على منح الموافقات الرسمية للرحلات الاستثنائية الخاصة بإجلاء العراقيين العالقين في دول الخارج استناداً إلى قرارات وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فيروس كورونا)".
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