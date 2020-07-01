واعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل ( 2415) اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق.

أبو دشير ———- ٦

أبو غريب ——— ٨

الإسكان ———- ٣

الاعلام ———— ٢

البياع ————- ٨

التاجي ———— ٣

جكوك ————- ٤

الحرية ————- ٢٠

الخطيب ———— ١

الدورة ————- ٢٦

الدولعي ———— ٢

الرحمانية ———- ٢

السيدية ———— ٢

الشرطة الرابعة -—- ١

الشرطة الخامسة —— ١

الشعلة ———— ٢٨

الصالحية ——— ١

الطارمية ——— ٦

الطوبجي ——- ٣

العطيفية ——- ٤

الغزالية ——— ٦

العلاوي ——— ٢

القادسية ——- ١

الكاظمية ——- ١٤

الكرخ ———- ٢

المحمودية —— ١٠

المعالف ——- ١

المكاسب —— ١

المنصور —— ٣

اليرموك —— ٣

حي الجامعة —— ٢

حي الجهاد ——- ١٣

حي العامل ——- ١٨

حي العدل ——- ٥

سجن الرحمانية —— ١٥

شارع حيفا ——- ٢

سكنة جانب الرصافة —— ٩

محافظة بابل ——-٢

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كانت هذه تفاصيل خبر التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفايروس كورونا في الكرخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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