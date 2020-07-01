الموارد المائية تكشف عن قرب اجراء مفاوضات مع تركيا وإيران بشأن المياه

كشفت وزارة الموارد المائية، الاربعاء، عن قرب اجراء مفاوضات مع تركيا وإيران بشأن المياه.

وقالت الوزارة بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "هنالك مفاوضات ستجري قريباً مع تركيا وإيران بشأن ملف المياه". وأكدت وزارة الموارد المائية، قبل أيام، انها خاطبت الجانب التركي، من أجل إجراء محادثات بشأن ضمان حصة العراق المائية، بينما اكدت اعداد دراسة لاستثمار المياه الجوفية في المناطق الصحراوية.



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