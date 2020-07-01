جامعة أكسفورد: لاحظنا استجابة مناعية مرجوة أثناء اختبار لقاح كورونا

قالت سارة غيلبرت، وهي عالمة تقود جهود تطوير لقاح جامعة أكسفورد ضد فيروس كورونا، إن الفريق العلمي لاحظ "الاستجابة المناعية المرجوة" أثناء الاختبارات التي دخلت مرحلتها الثالثة.
وأضافت أنها لن تقدم تاريخا محددا يكون فيه اللقاح جاهزا، لافتة إلى أن ذلك يعتمد على نتائج الاختبارات.
وكانت منظمة الصحة العالمية، أفادت بأن لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية المرشح ضد فيروس كورونا هو "على الأرجح" اللقاح الرائد والأكثر تقدما في العالم حاليا.
وأوضحت كبيرة علماء المنظمة، سمية سواميناثان، أن لقاح شركة "مودرنا" مرشح أيضا، مضيفة أنه "ليس بعيدا" عن مرحلة التقدم التي وصل إليها لقاح شركة "أسترازينيكا".
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