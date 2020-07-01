وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "سفير جمهوريّة العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربيّة د. أحمد نايف الدليميّ يلتقي رئيس مجلس الوزراء المصريّ د. مصطفى مدبولي".
واضاف أن "الطرفين بحثا آليّات الإعداد والتنسيق لانعقاد الجنة العليا العراقيّة-المصريّة المشتركة المُقرّر عقدها في بغداد لتفعيل ملفات التعاون الثنائي بمختلف المجالات".
واضاف أن "الطرفين بحثا آليّات الإعداد والتنسيق لانعقاد الجنة العليا العراقيّة-المصريّة المشتركة المُقرّر عقدها في بغداد لتفعيل ملفات التعاون الثنائي بمختلف المجالات".
واعرب مدبولي، بحسب البيان، "استعداد بلاده الفوريّ لتجهيز العراق بالمُعدّات الطبّية والمستلزمات التي تُساعِد في مُواجَهة فايروس كورونا"، موجها "بتخفيف تكاليف العلاج للمصابين من الجالية العراقية المقيمة في مصر".
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تعلن استعدادها لتجهيز العراق بالمعدات الطبية للمساعدة في مواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.