مصر تعلن استعدادها لتجهيز العراق بالمعدات الطبية للمساعدة في مواجهة كورونا

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "سفير جمهوريّة العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربيّة د. أحمد نايف الدليميّ يلتقي رئيس مجلس الوزراء المصريّ د. مصطفى مدبولي".واضاف أن "الطرفين بحثا آليّات الإعداد والتنسيق لانعقاد الجنة العليا العراقيّة-المصريّة المشتركة المُقرّر عقدها في بغداد لتفعيل ملفات التعاون الثنائي بمختلف المجالات".

واعرب مدبولي، بحسب البيان، "استعداد بلاده الفوريّ لتجهيز العراق بالمُعدّات الطبّية والمستلزمات التي تُساعِد في مُواجَهة فايروس كورونا"، موجها "بتخفيف تكاليف العلاج للمصابين من الجالية العراقية المقيمة في مصر".