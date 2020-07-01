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دولة عربية تقدّم آيس كريم على شكل فيروس كورونا (صور)

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وبينما عاثت جائحة فسادا في ربوع المعمورة، يأمل صاحب المحل أن يسهم ابتكاره الخاص ببوظة كورونا في تهدئة مخاوف الناس، وتعريفهم بأهمية اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة.

ويوضح صاحب المحل أنه أراد بابتكاره أن يسعد الناس بعد أن ظلوا شهورا محتجزين في بيوتهم، مع فرض إجراءات العزل العام، بسبب الجائحة.


وقال هاني إسلام، صاحب محل الحلويات الذي يبيع بوظة كورونا: "كورونا خلت (جعلت) الناس تلتزم إن هي قاعدة في البيت، فبالتالي إحنا حبينا نعمل حاجة تخفف العبء برضه عن الناس، ومنها برضه تفهمهم إن الكورونا مش بُعبُع يعني".

 

وأضاف "الكورونا هو فيروس زي أي فيروس عادي، زي الإنفلونزا، زي أي فيروس. كل القصة إن أنت لو خدت حذرك منه بالكمامة والقفازات بتاعتك والتزمت، مش هيجيلك كورونا وحتبقى تمام".

وتُقدم البوظة الجديدة بشكل مستدير ومتعدد الألوان، وتغرس فيها أعواد شوكولاتة رقيقة وقطع سكرية على السطح تحاكي الأشواك التي تبرز من الطبقات الخارجية للفيروس، وهي صورة مجهرية مشهورة لفيروس كورونا الذي يُسبب مرض كوفيد-19.

ويقول محمود إسلام، وهو عامل ماهر في محل الحلويات، إن بعض الزبائن لم يرتاحوا لشكل المنتج الجديد في البداية، لكنهم سرعان ما غيروا رأيهم بعدما تذوقوه.

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ونقلت رويترز عن إسلام قوله "كان فيه تخوف طبعا من الناس، بس بعد ما شافوا الفكرة إن هي آيس كريم مفيهاش أي خطورة، بل بالعكس إحنا بنحاول يعني نحط آيس كريم ونقلل الخوف شوية، كان فيه إقبال شوية".

وقال زبون للمحل يدعى عبد الله: "والله هي فكرة غريبة جدا طبعا، ويعني أنا جربت الآيس كريم الكورونا دوت، طبعا ممتاز، المكونات كلها طبعا حاجات طازجة وحاجات كويسة جدا".

وتجذب أحدث إضافة، غريبة، للمحل مزيدا من الزبائن، مع رفع الحكومة حظر التجول الليلي، وتخفيف قيود كورونا.

وسجلت مصر حتى الآن 66754 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 2872 حالة وفاة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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