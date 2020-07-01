دولة عربية تقدّم آيس كريم على شكل فيروس كورونا (صور)

وبينما عاثت جائحة كورونا فسادا في ربوع المعمورة، يأمل صاحب المحل أن يسهم ابتكاره الخاص ببوظة كورونا في تهدئة مخاوف الناس، وتعريفهم بأهمية اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة. ويوضح صاحب المحل أنه أراد بابتكاره أن يسعد الناس بعد أن ظلوا شهورا محتجزين في بيوتهم، مع فرض إجراءات العزل العام، بسبب الجائحة.



وقال هاني إسلام، صاحب محل الحلويات الذي يبيع بوظة كورونا: "كورونا خلت (جعلت) الناس تلتزم إن هي قاعدة في البيت، فبالتالي إحنا حبينا نعمل حاجة تخفف العبء برضه عن الناس، ومنها برضه تفهمهم إن الكورونا مش بُعبُع يعني". وقال هاني إسلام، صاحب محل الحلويات الذي يبيع بوظة كورونا: "كورونا خلت (جعلت) الناس تلتزم إن هي قاعدة في البيت، فبالتالي إحنا حبينا نعمل حاجة تخفف العبء برضه عن الناس، ومنها برضه تفهمهم إن الكورونا مش بُعبُع يعني".

وأضاف "الكورونا هو فيروس زي أي فيروس عادي، زي الإنفلونزا، زي أي فيروس. كل القصة إن أنت لو خدت حذرك منه بالكمامة والقفازات بتاعتك والتزمت، مش هيجيلك كورونا وحتبقى تمام". وتُقدم البوظة الجديدة بشكل مستدير ومتعدد الألوان، وتغرس فيها أعواد شوكولاتة رقيقة وقطع سكرية على السطح تحاكي الأشواك التي تبرز من الطبقات الخارجية للفيروس، وهي صورة مجهرية مشهورة لفيروس كورونا الذي يُسبب مرض كوفيد-19. ويقول محمود إسلام، وهو عامل ماهر في محل الحلويات، إن بعض الزبائن لم يرتاحوا لشكل المنتج الجديد في البداية، لكنهم سرعان ما غيروا رأيهم بعدما تذوقوه. Advertisements