النفط يرتفع بعد مؤشرات على نمو الطلب

وزاد خام القياس العالمي "برنت" بواقع 31 سنتا إلى 41.58 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:32 بتوقيت غرينيتش، بعدما فقد أكثر من واحد بالمئة يوم الثلاثاء.

في حين زاد الخام الأمريكي بواقع 35 سنتا إلى 39.62 دولار للبرميل، بعد خسائر 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة.



وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلت هبوطا فاق التوقعات في الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وهبطت مخزونات الخام بواقع 8.2 مليون برميل إلى 537 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 710 آلاف برميل.

