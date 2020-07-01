الولايات المتحدة تسجل 45 ألف إصابة جديدة بكورونا وكاليفورنيا تشهد قفزة قياسية

كما أشارت الجامعة إلى أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم الثلاثاء 1277 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19"، ما يمثل ارتفاعا ملموسا مقارنة مع إحصاءات الأيام السابقة (337 وفاة الاثنين 264 الأحد و500 السبت و629 الجمعة).
في الوقت نفسه، أفادت وكالة "رويترز" بأن ولاية كاليفورنيا التي تصدرت، مع ولايتي تكساس وأريزونا، قائمة أكبر بؤر الوباء في البلاد في الآونة الأخيرة، سجلت يوم أمس أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الإصابات بـ"كوفيد-19" منذ بداية الجائحة، برصد 8441 إصابة هناك خلال 24 ساعة.
ورصدت الولايات المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب تقديرات الوكالة، أكثر من 47 ألف إصابة بالوباء.
وبشكل عام، سجل في الولايات المتحدة حتى الآن، حسب تقييمات جامعة جونز هوبكنز، 2636538 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 127425 حالة وفاة، و720631 حالة شفاء، وهذه هي أكبر حصيلة على مستوى العالم.
وشهد معدل الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة ارتفاعا غير مسبوق في الفترة الأخيرة، بعد انخفاضه على مدى أكثر من ستة أسابيع، مع تسجيل عدد من الولايات قفزات قياسية في أعداد المصابين مؤخرا.
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