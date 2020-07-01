7 نصائح لاختيار الملابس المناسبة للمرأة الممتلئة

فما هي التصاميم التي تليق بالمرأة الممتلئة؟ إليك بعض النصائح التي تساعد كل امرأة ممتلئة على اختيار الملابس الأنيقة والكشف عن مظهر جذاب مواكب لأحدث صيحات الموضة.

1. ابتعدي عن الملابس الفضفاضة لأنها تظهر جسمك بشكل أكبر مما هو عليه، واختاري عوض ذلك الملابس المطابقة لقياسك.