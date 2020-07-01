7 نصائح لاختيار الملابس المناسبة للمرأة الممتلئة

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1. ابتعدي عن الملابس الفضفاضة لأنها تظهر جسمك بشكل أكبر مما هو عليه، واختاري عوض ذلك الملابس المطابقة لقياسك.
2. اختاري التصاميم بالألوان الداكنة، لأنها تنحف شكل الجسم. اختاري السروال الداكن لإخفاء الوركين الممتلئين، والبلوزة الداكنة لإخفاء ضخامة الثديين.
3. اختاري السروال بالخصر العالي لأنه يخفي ترهلات البطن. يوصى أيضاً باختيار السراويل ذات القصة المستقيمة والابتعاد عن السراويل الفضفاضة.
5. ابتعدي عن الملابس المخططة لأنها تزيد مظهر الامتلاء في الجسم.
6. ابتعدي عن النقوش الكبيرة في الملابس واختاري النقوش الصغيرة التي تجعل الجسم يبدو أكثر نحافة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.