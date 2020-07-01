بالفيديو: ابتكار كمامة ذكية تتصل بالهاتف وتترجم الى 8 لغات

أصبح ارتداء الكمامة في ظل تفشي فيروس "كورونا" سائدا في معظم دول العالم، لتستغل العديد من الشركات الحاجة المتزايدة لهذا المنتج، وتبدع في إنتاجه بميزات مختلفة.
وبحسب ما نشرت مجلة National Interest الأميركية، فإن الكمامة المعروفة باسم "C-Mask"، ستكون مصنوعة من البلاستيك ويمكن ارتداؤها فوق الكمامة العادية.
وذكرت الشركة المنتجة بأنها ستقوم بشحن أول 5 آلاف كمامة ذكية إلى الأسواق اليابانية في أيلول، على أن تقوم لاحقا بشحنها لأسواق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وسيصل سعر الكمامة الواحدة لـ 40 دولار على أن يكون للشركة دخل آخر يرتبط بالتطبيقات التي يمكن تحميلها على الكمامة.
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