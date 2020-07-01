بعد فاجعة أحمد راضي.. مستشفى النعمان يسجل حالة وفاة جديدة لرياضي عراقي

وتواجد الدليمي في المستشفى حلال الأيام الماضية، حيث كانت حالته مستقرة نوعاً ما في بداية الامر، لكنها تدهورت بمرور الأيام، ليتوفى مساء امس الثلاثاء.

يذكر ان مستشفى النعمان، شهد وفاة اسطورة كرة القدم العراقية احمد راضي في الحادي والعشرين من شهر حزيران الماضي.



وكانت وزارة الصحة قد سجلت يوم امس 1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا و104 حالات وفاة.