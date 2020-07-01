2020-07-01 | 13:23
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سجل مستشفى النعمان في العاصمة بغداد، وفاة حكم المصارعة الدولي السابق عمر الدليمي، بعد اصابته بفيروس كورونا.
وتواجد الدليمي في المستشفى حلال الأيام الماضية، حيث كانت حالته مستقرة نوعاً ما في بداية الامر، لكنها تدهورت بمرور الأيام، ليتوفى مساء امس الثلاثاء.
يذكر ان مستشفى النعمان، شهد وفاة اسطورة كرة القدم العراقية احمد راضي في الحادي والعشرين من شهر حزيران الماضي.
وكانت وزارة الصحة قد سجلت يوم امس 1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا و104 حالات وفاة.
يذكر ان مستشفى النعمان، شهد وفاة اسطورة كرة القدم العراقية احمد راضي في الحادي والعشرين من شهر حزيران الماضي.
وكانت وزارة الصحة قد سجلت يوم امس 1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا و104 حالات وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فاجعة أحمد راضي.. مستشفى النعمان يسجل حالة وفاة جديدة لرياضي عراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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