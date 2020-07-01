لماذا تأخر صرف رواتب الموظفين؟ عضو بالمالية النيابية يجيب

أرجع عضو اللجنة المالية النيابية عدنان الزرفي، الأربعاء، تأخير صرف رواتب الموظفين إلى إجراءات مدة تحويل العملة، مبيناً أن الرواتب سيتم إطلاقها في الأيام المقبلة.
وقال الزرفي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، إن "سبب تأخير دفع الرواتب يعود لإجراءات مدة تحويل العملة وليس لتحويل صرف الرواتب كل اربعين يوماً كما يشاع".
وأضاف، أن "الرواتب سيتم إطلاقها من قبل وزارة المالية خلال الأيام المقبلة بعد استكمال تحويل اجراءات تحويل النقد من العملة الصعبة الى العراقية".
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه، السبت الماضي، وزارة المالية بالإسراع بإطلاق رواتب الموظفين.
وأضاف، أن "الرواتب سيتم إطلاقها من قبل وزارة المالية خلال الأيام المقبلة بعد استكمال تحويل اجراءات تحويل النقد من العملة الصعبة الى العراقية".
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه، السبت الماضي، وزارة المالية بالإسراع بإطلاق رواتب الموظفين.
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