اخبار العالم / اخبار العراق

ميسي يسجل هدفه الـ700 في عامه الـ33

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2020-07-01 | 00:21

ميسي يسجل هدفه الـ700 في عامه الـ33

176 مشاهدة

سجل الأرجنتيني ليونيل مهاجم هدفه 700 خلال مسيرته بعد أن هز الشباك في الشوط الثاني من ركلة جزاء أمام أتليتيكو مدريد في كامب نو بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء.
ووصل هداف برشلونة عبر العصور إلى هذا الرقم التاريخي مع النادي ومنتخب بلاده بعد أن نفذ بنجاح ركلة الجزاء على طريقة "البانينكا" ليمنح برشلونة التقدم 2-1 في الدقيقة 50.

وأظهر ميسي هدوءا كبيرا بتسديدة خدعت الحارس يان أوبلاك. وكان ميسي وصل لهدفه 699 بعد أن هز الشباك من ركلة جزاء أيضا أمام ليجانيس قبل أسبوعين لكنه صام عن التهديف في آخر ثلاث مباريات أمام اشبيلية وأتليتيك بيلباو وسيلتا فيجو قبل أن يصل أخيرا إلى هذا الرقم التاريخي أمام أتليتيكو.


وميسي البالغ من العمر 33 عاما هو هداف برشلونة عبر العصور برصيد 630 هدفا مع النادي الذي قضى فيه كل مسيرته بينما سجل 70 هدفا مع الأرجنتين وهو رقم قياسي.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يسجل هدفه الـ700 في عامه الـ33 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا