ميسي يسجل هدفه الـ700 في عامه الـ33

2020-07-01 | 00:21
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سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة هدفه 700 خلال مسيرته بعد أن هز الشباك في الشوط الثاني من ركلة جزاء أمام أتليتيكو مدريد في كامب نو بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء.
وأظهر ميسي هدوءا كبيرا بتسديدة خدعت الحارس يان أوبلاك. وكان ميسي وصل لهدفه 699 بعد أن هز الشباك من ركلة جزاء أيضا أمام ليجانيس قبل أسبوعين لكنه صام عن التهديف في آخر ثلاث مباريات أمام اشبيلية وأتليتيك بيلباو وسيلتا فيجو قبل أن يصل أخيرا إلى هذا الرقم التاريخي أمام أتليتيكو.
وميسي البالغ من العمر 33 عاما هو هداف برشلونة عبر العصور برصيد 630 هدفا مع النادي الذي قضى فيه كل مسيرته بينما سجل 70 هدفا مع الأرجنتين وهو رقم قياسي.
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