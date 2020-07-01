برشلونة يتعادل مع اتلتيكو مدريد في 'موقعة الجزائيات'

بداية المباراة كانت سريعة للغاية من جانب الضيوف بينما برشلونة كان أن يفتتح مبكرًا من مرتدة سريعة بين ميسي وريكي بويج ولويس سواريز لكن الأخير لعبها بسهولة في يد الحارس أوبلاك.

الدقيقة السادسة شهدت فرصة خطيرة لأتلتيكو بعد مخالفة لعبها يانيك كاراسكو لكن لم تصل لأي لاعب لتمر بجوار تيرشتيجن.



راكيتيتش كاد أن يسجل أول الأهداف بعد قطع الكرة من توماس بارتي وسدد بقوة من على حدود منطقة الجزاء لكن أوبلاك أنقذها.

الدقيقة 11 شهدت افتتاح برشلونة التهديف من ضربة ركنية لعبها ميسي على رأس بوسكيتس لكنّها تجاوزته لتضرب في قدم دييجو كوستا وتحول اتجاهها إلى شباك أوبلاك.

ويعد هذا أول هدف يسجله دييجو كوستا بالخطأ في مرماه خلال مسيرته الكروية على الإطلاق.

الدقيقة 16 شهدت احتساب ركلة جزاء لصالح أتلتيكو مدريد بعد عرقلة فيدال لكاراسكو، لعبها دييجو كوستا وتصدى لها تيرشتيجن لكن الحكم قرر إعادتها بعد أن ثبت تجاوز الحارس لخط المرمى.



وفي الإعادة لعبها ساؤول الكرة والذي سجلها ليكون التعادل في الدقيقة 18 لصالح الروخي بلانكوس.

ميسي حاول في الدقيقة 22 أن يسجل الهدف الثاني بعد أن لعبها على يمين أوبلاك من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة لمست القائم وغادرت الملعب.

ميسي مجددًا في الدقيقة 30 أهدر فرصة غريبة بعد تمريرة معتادة من جوردي ألبا على حدود منطقة الجزاء لكنّه لعبها بسهولة خارج المرمى.

أنخيل كوريا كان قريبًا من قلب الطاولة على برشلونة في الدقيقة 33 بعد هجمة منظمة على الرواق الأيسر لكنّه لم يروض الكرة بصورة جيدة ليشتتها دفاع البلوجرانا.

وفي الدقيقة 42 وبينما يسدد ميسي ركلته الحرة ضربت في الدفاع وغيرت اتجاهها لكن أوبلاك تصرف بصورة سليمة وحولها إلى ضربة ركنية.

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مع الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 49 لصالح نيلسون سيميدو بعد التحام من فيليبي ليحولها ميسي هدفًا.

ووصل البرغوث إلى الهدف رقم 700 في مسيرته مع برشلونة والمنتخب لينضم لقائمة من اللاعبين القلة الذين حققوا هذا الإنجاز.

كوستا كاد أن يسجل التعادل في الدقيقة 56 بعد عرضية على رأس كوستا لكن لعبها بجوار المرمى.

في الدقيقة 62، احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لأتلتيكو مدريد في لقطة مثيرة للجدل ليكون هدف التعادل عن طريق ساؤول.

برشلونة حاول أن يتدارك الأمر ويسجل هدفًا آخر وبالفعل من هجمة خطيرة في الدقيقة 70 عن طريق فيدال لكن ضاعت، ثم حاول من رأسية في الدقيقة 74 ولكن دون خطورة.

الدقائق الأخيرة شهدت تراجع برشلونة مع مرتدات للروخي بلانكوس ولكن دون أي نتيجة ليخسر الفريق المزيد من النقاط.

برشلونة أصبح يمتلك 70 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر ريال مدريد ويستطيع الملكي زيادة الفارق حال انتصر على خيتافي.