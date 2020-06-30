شرطة بغداد تعلن اعتقال 'مبتز الكترونياً'

اعلنت قيادة شرطة بغداد، الثلاثاء، عن اعتقال "مبتز الكترونياً" لفتاة في العاصمة.



وقال مدير علاقات واعلام قيادة شرطة بغداد الرائد عزيز ناصر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بناءً على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وباشراف مباشر من قبل قائد شرطة بغداد وبعد ورود معلومات عن وجود حالة ابتزاز الكتروني قام بها احد المتهمين لفتاة تبلغ من العمر ١٨ عاما تم تشكيل فريق عمل من فوج طوارئ بغداد التاسع التابع للقيادة وتم نصب كمين للمتهم".

وأضاف أنه "اثناء حضوره الى مكان سكنها لاذ بالفرار مما دفع بالقوة الى مطاردته والقاء القبض عليه والتوجه به الى مركز للشرطة برفقة الفتاه وإجراء اللازم بحقه ورفع اوراقهم الى القضاء".