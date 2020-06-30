قالت أربعة مصادر في "أوبك+"، الثلاثاء، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا ستخففان على الأرجح من التخفيضات القياسية في إنتاج النفط، بدءا من شهر أغسطس المقبل.
ويأتي ذلك في ضوء تعافي الطلب العالمي على الخام وصعود الأسعار من مستوياتها المنخفضة.
واتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، على خفض قياسي للإنتاج قدره 9.7 مليون برميل يوميا، من مايو الماضي ولمدة شهرين ثم مددت فترة الخفض إلى يوليو المقبل.
وقالت المصادر إنه لم تحدث أي مناقشات حتى الآن بشأن تمديد التخفيضات إلى أغسطس المقبل، وهو ما يعني أنها في الغالب ستتراجع إلى 7.7 مليون برميل يوميا.
واتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، على خفض قياسي للإنتاج قدره 9.7 مليون برميل يوميا، من مايو الماضي ولمدة شهرين ثم مددت فترة الخفض إلى يوليو المقبل.
وقالت المصادر إنه لم تحدث أي مناقشات حتى الآن بشأن تمديد التخفيضات إلى أغسطس المقبل، وهو ما يعني أنها في الغالب ستتراجع إلى 7.7 مليون برميل يوميا.
كانت هذه تفاصيل خبر ترجيح بتخفيف دول 'أوبك+' تخفيضات الإنتاج في آب المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.