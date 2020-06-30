ترجيح بتخفيف دول 'أوبك+' تخفيضات الإنتاج في آب المقبل

ويأتي ذلك في ضوء تعافي الطلب العالمي على الخام وصعود الأسعار من مستوياتها المنخفضة.

واتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، على خفض قياسي للإنتاج قدره 9.7 مليون برميل يوميا، من مايو الماضي ولمدة شهرين ثم مددت فترة الخفض إلى يوليو المقبل.



وقالت المصادر إنه لم تحدث أي مناقشات حتى الآن بشأن تمديد التخفيضات إلى أغسطس المقبل، وهو ما يعني أنها في الغالب ستتراجع إلى 7.7 مليون برميل يوميا.