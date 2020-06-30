رسمياً.. برشلونة يعلن رحيل أربعة لاعبين

وقال برشلونة في بيانه إنّ كلا من خوان برانداريز تشومي، خافير إنريك ديلجادو سافيريو، جويليم خايمي سيرانو، بالإضافة لـ سيرجي بويج، قد أنهوا علاقتهم التعاقدية مع النادي الكتالوني، اليوم 30 يونيو، ولن يستمروا في برشلونة خلال الموسم المُقبل.وأوضح بيان النادي الكتالوني كذلك، أنهم لن يكونوا قادرين على التواجد مع مباريات الفريق في دورة الترقي لدوري الدرجة الثانية، وكذلك لن يكون بمقدور مدرب الفريق الأول، كيكي سيتين الاعتماد عليهم فيما تبقى من موسم 2019/2020.

تشومي صاحب الـ"21" عامًا، والذي يلعب كـ قلب دفاع، انضم إلى برشلونة قادمًا من ديبورتيفو لا كورونيا صيف عام 2014، وتدرج مع الفئات السنية، وتم تصعيده للفريق الأول في الموسم الماضي، حيث لعب تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي.



بينما الجناح الإيطالي خافير سافيريو، صاحب الـ21 عاما جاء لـ برشلونة في صيف عام 2015 قادمًا من فريق كورنيلا، فيما خايمي يُعد من ناشئي برشلونة وتواجد من قبل في الموسم الماضي على مقاعد بدلاء الفريق الأول في أكثر من مباراة بالدوري الإسباني، بينما الحارس الإسباني بويج انضم لـ برشلونة من فيلاسار عام 2013.