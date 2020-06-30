بالوثيقة.. المنتجات النفطية توجه انذاراً لمصرفين حكوميين

تنشر الخليج 365، وثيقة صادرة من شركة توزيع المنتجات النفطية تتضمن توجيه انذار لمصرفين حكوميين بسبب تاخير رواتب موظفيها. واعتبرت الوثيقة أن التأخير يخالف اتفاقية توطين الرواتب، مهددة باتخاذ اجراءات قانونية خلاف ذلك. وأدناه نص الوثيقة:

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