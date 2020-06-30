دوي انفجار وتصاعد الدخان شمال طهران

أفاد موقع "روسيا اليوم"، الثلاثاء، بأن دوي انفجار سمع شمال العاصمة طهران، مشيرا إلى تصاعد أعمدة الدخان في منطقة الانفجار. من جانبها، قالت وكالة "إيسنا" الإيرانية إن الانفجار، الذي لا يعرف سببه حاليا وقع في في منطقة تجريش.

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