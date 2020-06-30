موعد جديد للبطولة الأبرز في القارة السمراء

رياضة 2020-06-30 | 18:38 660 مشاهدة قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي كان من المقرر لها أن تقام في كانون الثاني 2021 بدولة الكاميرون. واجتمعت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي اليوم الثلاثاء، لمناقشة مصير المسابقات الأفريقية وتحديد مواعيدها الجديدة بعد فترة التوقف الطويلة بسبب انتشار فيروس كورونا المكتب التنفيذي الكاف قرر تأجيل نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون لتقام في كانون الثاني عام 2022 على أن تقام نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين في كانون الثاني المقبل.



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