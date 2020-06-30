البارزاني: سنواصل المباحثات مع بغداد ولن نتنازل عن حقوقنا المشروعة

وقال مكتب البارزاني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني اجتمع، اليوم الثلاثاء، بوفد المباحثات مع الحكومة الاتحادية، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس)".وأضاف البيان، أن "نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، سلط في مستهل الاجتماع، الضوء على الزيارة التي أجراها وفد إقليم كردستان إلى بغداد الأسبوع الماضي، ونتائج المباحثات مع الحكومة الاتحادية والمقترحات المطروحة في سبيل حسم المشاكل العالقة بين الجانبين".

ونقل البيان عن البارزاني قوله إن "إقليم كردستان سيواصل مباحثاته مع بغداد بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن حقوقه ومستحقاته الدستورية"، مشيراً إلى أن "إقليم كردستان مصمم في الدفاع عن حقوقه المشروعة في إطار الدستور العراقي، ولن يتنازل عنها على الإطلاق".