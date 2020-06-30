أكد رئيس حكومة كردستان مسرور البارزاني، الثلاثاء، أن الإقليم سيواصل المباحثات مع بغداد للتوصل لاتفاق "يضمن مستحقاته الدستورية"، قائلاً إن كردستان "لن يتنازل عن حقوقه المشروعة".
وأضاف البيان، أن "نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، سلط في مستهل الاجتماع، الضوء على الزيارة التي أجراها وفد إقليم كردستان إلى بغداد الأسبوع الماضي، ونتائج المباحثات مع الحكومة الاتحادية والمقترحات المطروحة في سبيل حسم المشاكل العالقة بين الجانبين".
ونقل البيان عن البارزاني قوله إن "إقليم كردستان سيواصل مباحثاته مع بغداد بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن حقوقه ومستحقاته الدستورية"، مشيراً إلى أن "إقليم كردستان مصمم في الدفاع عن حقوقه المشروعة في إطار الدستور العراقي، ولن يتنازل عنها على الإطلاق".
كانت هذه تفاصيل خبر البارزاني: سنواصل المباحثات مع بغداد ولن نتنازل عن حقوقنا المشروعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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