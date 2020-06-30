

رسم مسؤول في صندوق النقد الدولي صورة قاتمة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، وذلك في ظل أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وقال مسؤول في الصندوق، إن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ( السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين) ستشهد انكماشا بنسبة 7.6% هذا العام. كذلك أشار المسؤول إلى أنه من المتوقع أن تبلغ أسعار النفط مستوى 40-50 دولارا في 2020.



وتواجه دول الخليج تراجعا اقتصاديا هذا العام في ظل جائحة فيروس كورونا، التي أضعفت الطلب العالمي على الخام، وإجراءات احتواء الفيروس التي أضرت بالاقتصاد غير النفطي. وتواجه دول الخليج تراجعا اقتصاديا هذا العام في ظل جائحة فيروس كورونا، التي أضعفت الطلب العالمي على الخام، وإجراءات احتواء الفيروس التي أضرت بالاقتصاد غير النفطي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صندوق النقد الدولي يطرح توقعاً بشأن أسعار النفط العام الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.