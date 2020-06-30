الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي في العراق



أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1958 إصابة جديدة بفايروس كورونا ، و1786 حالة شفاء، و104 وفيات في عموم العراق خلال الـ24 ساعة الماضية. يتبع...

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